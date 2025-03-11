中評現場：施榮懷委員談香港與國家同頻共振

全國政協委員、香港北京社團總會會長施榮懷（中評社 盧哲攝） 中評社北京3月11日電（記者 盧哲）全國政協十四屆三次會議第三場“委員通道”集體採訪活動10日在北京人民大會堂舉行。全國政協委員、香港北京社團總會會長施榮懷表示，香港與國家命運與共不是一句空話，香港的未來在於與國家同頻共振。如今國家賦予香港新的戰略定位，以香港所長貢獻國家所需，相信東方明珠一定更加璀璨。



施榮懷在回答記者提問時說，香港國際金融、航運、貿易中心地位的形成，得益於國家的改革開放和發展進步。香港回歸後實行“一國兩制”，為鞏固三個中心地位提供了制度保障，充分發揮背靠祖國、聯通世界的優勢，積極融入國家發展大局，是鞏固提升三個中心地位的必由之路。



施榮懷表示，國際金融中心始終是香港響當當的金字招牌。截至2024年年底，在港交所上市的內地企業有1478家，市場總值占總體超過80%、每天的成交額占比接近90%。這些數字都說明香港金融市場對內地企業的強大吸引力。我們也看到，內地企業對香港金融市場的重要性。值得跟大家一提的是，香港在全球金融中心指數的排名持續上升，在去年年底已經回到世界第三位。”



施榮懷說，香港作為航運中心，從新中國成立開始，就是重要的對外窗口。隨著內地經濟發展，進出口量持續增加，香港日益成為世界重要的貨櫃碼頭和航運中心。去年香港港口處理了超過1300萬個標準集裝箱，其中40%的轉口貨物來自內地，60%的貨物以內地為目的港。