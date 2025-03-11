中評現場：陳清莉委員談兩岸融合發展

全國政協委員、台盟浙江省委會主委陳清莉（中評社 盧哲攝） 中評社北京3月11日電（記者 盧哲）全國政協十四屆三次會議第三場“委員通道”集體採訪活動10日在北京人民大會堂舉行。全國政協委員、台盟浙江省委會主委陳清莉表示，隨著同等待遇政策的深入實施，兩岸融合發展新路的不斷探索，支持台灣同胞來大陸追夢、築夢、圓夢的政策紅利將會持續釋放，發展動力也將會更加的強勁。希望越來越多的台灣同胞把握好大陸難得的發展機遇，共同參與、體驗、分享中國式現代化的萬千氣象，也希望越來越多的台灣同胞能夠成為中國式現代化的建設者、貢獻者和受益者。



陳清莉在回答記者關於在浙台灣同胞的故事、及如何看待兩岸融合發展的提問時表示，兩岸同胞同根同源，血脈相連。近年來，祖國大陸一直秉持兩岸一家親的理念，不斷的推出一系列完善增進台灣同胞福祉的制度和政策，越來越多的台灣同胞來到大陸發展事業，定居生活。“由於工作原因，我接觸到不少在大陸，特別是在浙江生活發展的台青和台商。他們在這裡創業、在這裡融入、在這裡安家。”陳清莉說，“我認識的一位台灣姑娘小餘就是其中一員。她通過2018年杭州市餘杭區推出的高層次人才引進計劃來到浙江，在杭州積極參與共同富裕示範區建設和鄉村振興實踐，還安了家、生了寶寶。有一次，小餘很開心地告訴我，她和大陸同胞一樣，也享有產假和生育津貼，並且她還榮獲了浙江省的“三八紅旗手”、杭州市餘杭區農村青年致富帶頭人的稱號。她說同等待遇讓她在大陸的生活有著滿滿的幸福感，事業也發展得越來越好。”



陳清莉又提及，還有一位台商朋友，他上世紀90年代就來到杭州投資，在浙江生活了三十年，他的事業同樣發展得越來越好。“在他眼中，浙江的民營經濟很活躍。在同等待遇政策的加持下，自己創業轉型的每一步都踩在了活躍的鼓點上。他說自己很幸運，成家和立業都在大陸同步完成，他和他的家人生活得很好。”



陳清莉表示，在大陸，有許多像他們這樣的台灣同胞。隨著同等待遇政策的深入實施，兩岸融合發展新路的不斷探索，支持台灣同胞來大陸追夢、築夢、圓夢的政策紅利將會持續釋放，發展動力也將會更加的強勁。“我們希望越來越多的台灣同胞把握好大陸難得的發展機遇，共同參與、體驗、分享中國式現代化的萬千氣象，也希望越來越多的台灣同胞能夠成為中國式現代化的建設者、貢獻者和受益者。”