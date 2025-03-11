中評現場：何潤生委員講述琴澳一體化的故事

全國政協委員、澳門街坊會聯合總會副會長何潤生（中評社 盧哲攝） 中評社北京3月11日電（記者 盧哲）全國政協十四屆三次會議第三場“委員通道”集體採訪活動10日在人民大會堂中央大廳北側舉行。全國政協委員、澳門街坊會聯合總會副會長何潤生講述了一個關於澳門回歸祖國25年粵澳一家親的縮影的真實故事。何潤生說，琴澳一體化發展，用事實向世界證明，“一國兩制”行得通，辦得到，得人心。



當天的集體採訪活動上，在談到關於對琴澳一體化的體會時，何潤生說，回歸祖國對澳門的經濟發展帶來了翻天覆地的變化，作為一名親歷者，他深切感受到澳門回歸祖國的新氣象。



何潤生講述，六年前在一個居民座談會上，他認識了一位澳門居民陳姐。“她婚後搬到中山住，每天往返中山澳門上班。那時她很擔心孩子的上學問題。孩子回澳門要兩地奔波，這是一個家庭的煩惱。”經過調研，何潤生發現很多到內地生活的澳門家庭面臨一些共同的難題。在這個情況下，何潤生在2019年的全國兩會上提交了提案，對澳門橫琴深度合作提出了建議。“在2020年的12月，珠海市政府公布了澳門的新街坊項目，這個新街坊項目可以為澳門的居民提供在橫琴3800套的住房，還有澳門學校、衛生站等。”



新街坊項目在2023年12月建成。何潤生介紹，為了讓澳門的居民更加瞭解新街坊和橫琴的深入情況，廣東辦事處做了大量的宣傳工作，街坊會組織了600多團的琴澳一天游，超過2萬人到新街坊實地考察。澳門的居民發現在當地的融合上已經取得了很多突破，他們的孩子可以入讀橫琴學校，享受澳門的教育待遇。要看醫生、要辦一些澳門的公共服務，在澳門的衛生局直接營運的衛生站和澳門政務24小時的服務中心，都能夠解決問題。“還有澳門居民熟悉的社區服務，在我們的新街坊講解服務中心，很快認識很多新朋友，一起學普通話，做義工，生活很充實。”