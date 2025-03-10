格陵蘭島總理：美不尊重格陵蘭島且極不可預測

中評社北京3月10日電／丹麥自治領地格陵蘭島自治政府總理穆特·埃格德在10日播出的採訪中說，美國不尊重格陵蘭島且“極其不可預測”。



新華社援引丹麥廣播公司10日報導，埃格德在接受採訪時表示，美國並未給予格陵蘭島人民應有的尊重。他說：“目前世界上發生的事情讓我非常擔憂。世界秩序在許多方面都在動搖，而美國正處於一個極其不可預測的總統任期，這使人們感到不安。”



格陵蘭島將於11日舉行自治議會選舉。埃格德說，如果他所在的政黨因紐特人共同體獲勝，他希望組建一個多政黨參與的、廣泛的聯合自治政府。選舉結束後他的首要任務是向美國明確表示，不管美方多少次宣稱要控制格陵蘭島，這片土地都屬於格陵蘭島人民。



此外埃格德表示，格陵蘭島經濟需要多元化發展，如大力發展旅遊業和礦業，以減少對漁業的嚴重依賴。



今年年初正式就任美國總統後，特朗普頻繁揚言要得到格陵蘭島、“收回”巴拿馬運河，並聲稱不排除動用武力的可能性。本月4日，特朗普在對國會參眾兩院發表演講時說，美國“無論如何都將得到格陵蘭島”。埃格德回應說，格陵蘭島“不是待售之物，也不能被奪走”。



格陵蘭島位於北美洲東北部，是世界第一大島。格陵蘭島是丹麥的自治領地，有高度自治權，國防和外交事務由丹麥政府掌管，島上稀土等資源豐富。