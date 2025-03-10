29國女性工作友好度排名日本仍為倒數第三

中評社香港3月10日電／共同社消息，英國雜誌《經濟學人》近日公佈了以發達國家為中心的29個國家為對象，將女性工作友好度指標化的2024年排名。包括位列第一的瑞典（去年為第二）在內，北歐國家包攬前四。日本的排名與去年一樣仍是倒數第三，排在第27位。第28位是韓國，最末位是土耳其。



第二至第四為冰島、芬蘭和挪威。北歐國家由於實施促進性別平等和鼓勵雙職工家庭的政策，長期位居前列。



排名進步最大的是新西蘭，從去年的第13位躍升至與法國等國並列的第五位。主要國家中，英國和加拿大並列第14位，意大利為第16位，美國為第19位。



企業中女性高管比例從2016年的21%上升至33%，其中英國和法國的男女高管人數幾乎持平。但另一方面，女性平均薪資仍比男性低11.4%，據稱在日本和澳大利亞等國男女薪資差距進一步擴大。



國會議員中女性比例也超過34%，其中英國因去年的大選從35%上升至41%。日本為16%，屬於低水平，但據稱“這是日本迄今最高水平”。儘管日本和韓國在帶薪育兒休假制度方面實行了“最為寬鬆的政策”，但“加以利用的父親很少”。



《經濟學人》自2013年起，每年在3月8日“國際婦女節”前後發佈該項指標。