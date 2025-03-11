西部經濟的“底氣”“信心”“韌性”

中評社北京3月11日電／據新華社報導，西藏設定“7%以上，力爭8%”；新疆、內蒙古、重慶均瞄准6%左右，展現出“後發趕超”的堅定信心；四川提出“5.5%以上”目標，突出抓好人工智能、高端能源裝備、航空航天、新型顯示、新能源、醫藥健康等“15＋N”重點產業鏈，打造國家先進製造業集群。



長江黃河之源、國家生態安全屏障、特色優勢產業、戰略回旋空間……包括12個省區市的西部，占全國國土面積七成多，總人口占全國近三成，與10多個國家接壤，在全國改革發展穩定大局中舉足輕重。



回望2024年，西部地區經濟發展穩中向好：從經濟增速看，GDP增速排名前十的省份中，西部地區占據六席，西部地區財政收入增速也快於中部和東部地區；從新產業崛起來看，陝西太陽能電池、集成電路圓片產量分別增長57.2%、36.7%，重慶成為新能源汽車產量第五城；從創新驅動看，9個國家級戰略性新興產業集群和13個國家級先進製造業集群不斷集聚、凸顯活力；海關數據顯示，2024年前三季度西部地區進出口總額達2.92萬億元，同比增長8.9%，增速高出全國整體3.6個百分點。



2025年，西部迎來新一輪發展關鍵期。



面對全球產業鏈重構、國內經濟轉型升級的複雜環境，從青藏高原到四川盆地，從黃土高坡到雲貴梯田，西部十二省區市以政府工作報告為藍圖，不斷以“底氣”築牢根基、以“信心”驅動轉型、以“韌性”應對挑戰，在新時代西部大開發戰略中書寫高質量發展新篇章。



底氣足：資源禀賦和戰略機遇叠加



新春伊始，位於陝西省榆林市神木市的國能神東煤炭集團有限責任公司剛剛度過了一個科技味兒十足的新年。