自助＋AI，台球經濟的科技“加持”

中評社北京3月11日電／據新華社報導，夜幕降臨，華燈初上，城市中大大小小的台球廳開始熱鬧起來。明亮的燈光下，一張張台球桌整齊排列，球杆碰撞聲、進球喝彩聲此起彼伏，構成了一幅充滿活力的都市夜生活圖景。



近日，2025斯諾克世界公開賽在江西玉山成功舉辦。本屆賽事首創將兩張外卡發給了民間台球愛好者，讓他們獲得與世界頂尖球員交流學習的機會。曾經被視為“紳士運動”的台球，早已走進街頭巷尾，成為火爆的休閑娛樂項目之一。



從城市到小鎮，台球廳如雨後春笋般湧現，台球裝備銷量激增。來自艾媒咨詢的數據顯示，2024年前10個月，中國新增台球相關企業超過11萬家。其中，無人自助台球廳憑借其24小時營業和自助服務的特點，成為大眾消費的新寵。部分無人自助台球廳還引入AI（人工智能）教練、AI裁判等功能提升用戶體驗。消費者可以輕鬆預約、自由打球，並在線上社區中互動，這些功能不僅提高了用戶黏性，還提升了消費者的滿意度和回頭率。



艾媒咨詢發布的《2024－2025年中國無人自助台球消費行業市場研究報告》顯示，中國24小時無人自助台球廳數量持續上升，2024年4月同比增速達25.0%。有40.6%的無人自助台球消費者每周光顧台球廳3－4次，每周光顧台球廳5－6次的消費者占比22.6%。



在南昌小鐵24h自助台球廳打球的熊衛明說：“我下班後常和朋友來這裡打球娛樂，在桌邊掃碼即可開台，各電商平台上還有優惠券，非常方便。有時來得晚了點，甚至沒有空的球桌，需要等位或者換一家門店才行。”



自助台球廳熱鬧非凡，有人經營的台球廳同樣天天爆滿。其中，陪打業務和專業指導備受歡迎，許多年輕人借此實現了自己的職業夢想。從事陪打的李文悅說：“店裡每天客人很多。我在享受打球樂趣的同時，還能收穫每月五六千元的收入，讓愛好變成職業，每天都過得很開心。”