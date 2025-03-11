復活節出行旺季　中旅值得留意

中評社北京3月11日電／據大公網報導，筆者出席3月8日國際婦女節（內地稱“女神節”）、大航假期的全港首次“香港西九龍─廣東清遠3天高鐵專列團”、包了高鐵全車8卡車廂共600多名團友一起出發的儀式，大航國際集團董事長及主席陳燕萍表示，農曆新年跟團人數比去年亦有很大升幅，其中內地團上升兩至三成、東南亞上升四成、長線團更上升超過四倍，今年復活節內地團客量按年更可能升三至四倍，可見出外旅遊業表現理想。因此，香港中旅（00308）值得留意。



雖然香港中旅剛發盈警，公布指出，與2023年股東應占利潤2.4億元相比，預期2024年的合併業績將錄得股東應占利潤按年下降不低於40%，但主要由於投資性物業公允價值下跌所致，與經營情況無關。昨天股價沒有因此受影響而下跌，反而逆市上升，主要因為恒生指數公司此前公布季檢結果，香港中旅獲納入恒生綜合指數成份股；另外，深交所公告，港股通標的證券名單發生調整並自3月10日起生效，調入香港中旅等。



與華為雲合作 接入DeepSeek



科技發展方面，中旅國際早前公布，與華為雲合作接入DeepSeek滿血版大模型，打造面向文旅行業的領域大模型，推動文旅智能場景創新。據悉，華為昇騰人工智能（AI）雲服務將提供AI算力支持，將DeepSeek部署至客戶小程序，向用戶提供AI對話服務，實現業務快速上線。



中銀國際早前發表研報，對旅遊行業的樂觀看法，但認為泰國等東南亞目的地之出境游需求減少，預計東亞鄰國、香港及澳門地區的旅行團將因此受惠。



技術分析上，香港中旅昨日股價裂口上升，於日線圖及周線圖上也有機會屬於突破裂口，只要本周內不完全回補，後市值得看好。