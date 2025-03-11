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外交部：希望加拿大奉行積極務實的對華政策
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2025-03-11 11:10:28
加拿大酒類銷售連鎖商LCBO於3月4日開始撤下安大略省所有門店在售美國品牌酒產品，反擊美國政府向加拿大商品加征25%的關稅。（圖片來源：新華社）
中評社北京3月11日電／據新華社報導，馬克·卡尼近日當選加拿大執政黨黨首，並將出任加拿大總理。外交部發言人毛寧10日在例行記者會上回答提問時說，中方注意到有關報導，向卡尼先生表示祝賀。
“中方一貫主張在相互尊重、平等互利基礎上發展中加關係，希望加方樹立客觀理性的對華認知，奉行積極務實的對華政策，同中方相向而行，推動中加關係改善發展。”毛寧說。
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