恒指調整　本地銀行股全面報捷

中評社北京3月11日電／據大公網報導，港股終於出現似樣的調整，恒指低開低走，最低時見23632點，跌599點。其後略有反彈，但不成氣候，無法重拾失落的24000點關。收市報23783點，跌447點（1.85%），是第二日回落，兩日共抹去585點。全日總成交3018億元，較上周五少813億元。



短期支持位23500點



對昨日的調整，市場人士絕不感意外，甚至有少少“調整遲來”的感覺。有人驚呼這次一跌，已迫近十日平均線。該線在23635點水平，昨日最低時觸及該線，但很快反彈，沒有戳穿。我頭牌認為，由於大市一口氣上揚，短期平均線已沒有什麼意義，跌穿後亦不必過於惶恐，按圖索驥，今個回合的短期支持位應在3月5日的收市指數水平，即23594點，容許有些偏離，籠統講是23500點。蓋若此位不保，下一個支持會落在23000點附近。3月3日收市指數為23006點，3月4日收22941點，亦即22900至23000點區間是第一條防線。我頭牌相信，大市仍處於業績公布階段，一般不會這麼快鳴金收兵，“按業績作選擇”，依然是金科玉律。



昨日所見，調整得較深的是升得多的科技股和國企股，這是合理的。既然進賬較多，回調時回吐亦會較重。另外，個別發展的旋律仍然高奏，雖然不是主調，但能逆市上升的股份，依然可以數出一批。例如滙控（00005），收88.05元，升一格。中銀香港（02388）收29.9元，升三格。恒生銀行（00011）收108.4元，升1.2%，東亞銀行（00023）收11.98元，升2.2%，本地銀行股全面報捷，贏了漂亮一仗。



還有，科技股大部分都跌，但百度（09888）就不跌反升，收92元，升1.3%，刺激因素料與其發行的20億美元可交換債券出現多倍超額認購有關，新上市的蜜雪集團（02097）收394元，大漲11%，又是上市新高。此股上市6日最高價累升94%，亦算是奇跡了。