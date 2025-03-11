美元地位下降　金價高歌猛漲

中評社北京3月11日電／據大公網報導，美國特朗普政府加征關稅政策，以占取全球便宜，但美元匯價卻不升反跌，反映美國貿易霸凌行為犯眾怒，無端加劇美國股債沽售壓力，繼而拖跌美元，並且掀起更澎湃的買金避險熱，美歐投資大行紛紛上調今年黃金上升目標價，最牛見3500美元。



2025年美股開局表現差勁，受累美國聯儲局暫緩減息與科技股走弱，道指在今年僅升0.6%，跑輸德國股市丶香港股市分別15%及19%的升幅，投資者顯然對高估值的美股有很大戒心。除了美股之外，美國國債持續拋售，龐大財赤及債務令美債價格易跌難升，市場關注馬斯克領導政府效率部進行激進削減開支措施恐怕引起強烈反彈，出現社會內亂及連串訴訟爭議，不利特朗普施政，美國政治及經濟形勢將持續不穩，造就黃金持續超級大升市。



美加關稅犯眾怒 美匯走低



值得留意的是，有高利率支持的美匯指數，始終無法上破110點重大阻力，即使特朗普政府計劃實施對等關稅，占取全球便宜，但美元依然堅挺不起來，近月美匯指數反復下試103點，見五個月低位令不少市場人士大跌眼鏡，個中原因相信是美國加征關稅等貿易霸凌行為，有違國際貿易規則，擾亂全球產業鏈供應鏈，在關稅戰丶貿易戰之下沒有贏家，美國也成為輸家，衝擊自身經濟。



加速去美元化 美債遭殃



更重要的是，美國肆意向全球揮動關稅大棒，下月2日將對全球加征對等關稅，此舉如同犯眾怒，進一步激發全球對美國霸權地位的不滿，加速去美元化步伐，降低對美元的依賴，例如各國下調美元在外匯儲備中的比重，有報告指出美元在全球外匯儲備比重在2024年降至58%，而2002年曾達到72%比重，即過去23年美元在全球外匯儲備占比急跌14個百分點，可見美元國際儲備貨幣地位大幅下降。



美國關稅政策勢必加快全球去美元化步伐，去年12月美國三大債主，即日本丶中國及英國同時減持美債，分別減持273億美元丶96億美元丶441億美元的美國國債，合共金額逾800億美元、規模確實不小，似乎全球對特朗普2.0時代來臨早作部署，美國加征關稅政策將進一步削弱全球對美國的信心，美債沽壓難消，危機遲早爆發。