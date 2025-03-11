薄扶林道豪宅連沽8夥　套2.1億元

中評社北京3月11日電／據大公網報導，本港豪宅市場交投持續，其中由譚雅士家族持有的薄扶林道128號JESSVILLE TOWER，昨日便一口氣售出8個單位，套現約2.1億元。



薄扶林道128號由一幢歷史建築物JESSVILLE MANOR及在旁的JESSVILLE TOWER組成，前者早已售出，後者正在拆售中。根據成交紀錄顯示，昨日售出的8個單位分布於1至13樓，實用面積由1358至1431方呎，均各連1個車位成交，成交價由約2398至3005萬元，成交期由90日至180日不等。



嘉里建設（00683）昨日售出石硤尾緹外5座3樓A室單位，4房4套間隔，實用面積4437方呎，連2個車位、全屋家具、裝置及其他實產的成交價為2.3億元，呎價51837元。買家於90天內分期支付樓價20%後，餘款在360天內付清。買家可申請提前入住，發展商則代支付樓價4.25%的印花稅。



新地天水圍盤周四推售108夥



此外，新地（00016）日前再安排天水圍YOHO WEST PARKSIDE於周四（13日）進行第3輪銷售共108個單位，當中個別單位加價高達5%，如第1A座42樓A2室3房單位，實用面積521方呎，定價為899.45萬元，較前日售出41樓A2室的855.85萬元，高約5.1%。



恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，計劃下周以招標方式出售啟德天瀧第6座單位，實用面積約1085至1102方呎。



信置（00083）及會德豐地產等合作的深水埗維港滙，安排餘下12個2房單位，於周五（14日）起招標出售。另萬科香港公布大埔上然第3批共82個單位的售價，折實價由約253.4至1053.5萬元，平均折實呎價約11480元。