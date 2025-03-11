美元地位下降　金價高歌猛漲

特朗普政府關稅政策勢必削弱美元國際地位，全球“淘金熱”因此持續下去。（大公報） 中評社香港3月11日電／美國特朗普政府加征關稅政策，以占取全球便宜，但美元匯價卻不升反跌，反映美國貿易霸凌行為犯眾怒，無端加劇美國股債沽售壓力，繼而拖跌美元，並且掀起更澎湃的買金避險熱，美歐投資大行紛紛上調今年黃金上升目標價，最牛見3500美元。



大公報報導，2025年美股開局表現差勁，受累美國聯儲局暫緩減息與科技股走弱，道指在今年僅升0.6%，跑輸德國股市丶香港股市分別15%及19%的升幅，投資者顯然對高估值的美股有很大戒心。除了美股之外，美國國債持續拋售，龐大財赤及債務令美債價格易跌難升，市場關注馬斯克領導政府效率部進行激進削減開支措施恐怕引起強烈反彈，出現社會內亂及連串訴訟爭議，不利特朗普施政，美國政治及經濟形勢將持續不穩，造就黃金持續超級大升市。



美加關稅犯眾怒 美匯走低



值得留意的是，有高利率支持的美匯指數，始終無法上破110點重大阻力，即使特朗普政府計劃實施對等關稅，占取全球便宜，但美元依然堅挺不起來，近月美匯指數反復下試103點，見五個月低位令不少市場人士大跌眼鏡，個中原因相信是美國加征關稅等貿易霸凌行為，有違國際貿易規則，擾亂全球產業鏈供應鏈，在關稅戰丶貿易戰之下沒有贏家，美國也成為輸家，衝擊自身經濟。



加速去美元化 美債遭殃



更重要的是，美國肆意向全球揮動關稅大棒，下月2日將對全球加征對等關稅，此舉如同犯眾怒，進一步激發全球對美國霸權地位的不滿，加速去美元化步伐，降低對美元的依賴，例如各國下調美元在外匯儲備中的比重，有報告指出美元在全球外匯儲備比重在2024年降至58%，而2002年曾達到72%比重，即過去23年美元在全球外匯儲備占比急跌14個百分點，可見美元國際儲備貨幣地位大幅下降。



美國關稅政策勢必加快全球去美元化步伐，去年12月美國三大債主，即日本丶中國及英國同時減持美債，分別減持273億美元丶96億美元丶441億美元的美國國債，合共金額逾800億美元、規模確實不小，似乎全球對特朗普2.0時代來臨早作部署，美國加征關稅政策將進一步削弱全球對美國的信心，美債沽壓難消，危機遲早爆發。



比特幣波動大 不能替代黃金



事實上，全球投資者正為美國金融黑天鵝作好準備，資金繼續蜂擁流向黃金市場，對衝美元資產風險。



根據世界黃金協會數據顯示，2025年首月全球黃金ETF錄得30億美元的資金淨流入，黃金ETF總資產規模創出2940億美元的歷史新高，可見市場對黃金的投資需求異常強勁，並證明黃金是最有效對衝美元風險的資產，虛擬貨幣如比特幣本身價格波動大，不可能替代黃金地位。



此外，黃金價格勢如破竹，上破3000美元指日可待。包括高盛丶瑞銀丶美銀美歐大行紛紛上調年內金價預測，其中美銀分折師認為，在美國財赤加劇丶貿易爭端丶制裁等因素影響下，金價最樂觀情況下可見3500美元，即現水平可再升20%。



特朗普政府關稅政策進一步削弱美元國際地位，全球“淘金熱”還會持續下去，黃金價格繼續高歌猛漲。