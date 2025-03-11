中評社北京3月11日電／據大公報報導，全國政協十四屆三次會議昨日上午在北京人民大會堂閉幕。會議號召，人民政協各參加單位和廣大政協委員要更加緊密地團結在以習近平同志為核心的中共中央周圍，發揚優良傳統，擔當政治責任，推動新時代人民政協事業不斷發展，為推進中國式現代化作出新的更大貢獻。



港區委員連日來全程參與協商、積極建言獻策。他們表示，“我們感受到國家在新時代新征程上穩健前行的磅礴力量。”香港要用好“一國兩制”優勢，加強“內聯外通”，深化國際交往合作，積極加強與大灣區優勢互補，擴大規則銜接，促進要素流動。委員們將在香港宣傳和貫徹全國兩會精神，凝聚共識和智慧，加快實現由治及興。＼大公報記者 吳俊宏北京報導



全國政協提案委員會副主任黃國認為，要進一步全面深化改革、推動高質量發展，全力促進香港融入國家發展大局，推進中國式現代化。黃國建議督辦《南沙方案》深度落實機制，並推進包括南沙、河套、前海等重大合作平台建設中擴大規則銜接、機制對接，促進要素流動，加強“內聯外通”，讓香港在此過程中發展經濟、改善民生，使廣大港人增加安全感、獲得感和幸福感。



香港要尋找更大發展空間



全國政協經濟委員會副主任容永祺表示，回到香港後，將在不同專業團體和商會內不斷宣講好兩會精神。他說，政協第十四屆全國委員會第三次會議政治決議中提到“全面準確、堅定不移貫徹‘一國兩制’、‘港人治港’、‘澳人治澳’、高度自治的方針……鞏固和發展最廣泛的愛國統一戰線”，這也鼓勵香港更好發揮優勢，尋找更大發展空間。



“國內生產總值達到134.9萬億元，增長5%”、“對全球經濟增長的貢獻保持在30%左右”、“新能源汽車年產量突破1300萬輛”，港區全國政協委員凌俊傑列舉出今年政府工作報告中一個個讓他印象深刻的數字。“今年兩會讓我感受到國家在新時代新征程上穩健前行的磅礴力量。”他說，面對新一輪科技革命和產業變革，“背靠祖國，聯通世界”是香港最大的優勢與機遇。制度優勢是根本，香港要利用好“一國兩制”優勢，充分發揮“超級聯繫人”和“超級增值人”的作用，深度參與大灣區建設，聯通內地的產業資源與全球市場，主動對接國家發展戰略，面向全國廣泛交流合作。