魯比奧稱烏克蘭必須在和談中做出領土讓步

戰火中的烏克蘭（圖片來源：央視網） 中評社北京3月11日電／據新華網報導，據美國媒體10日報導，美國國務卿魯比奧當天稱，烏克蘭在未來達成的任何俄烏和平協議中都必須做出領土讓步。



《紐約時報》報導，魯比奧在飛往沙特阿拉伯吉達參加即將於11日舉行的美烏會談的飛機上對媒體表示，作為結束俄烏衝突任何協議的一部分，烏克蘭必須做出領土讓步。



魯比奧說，俄烏雙方都需要做一些困難的事情來結束這場衝突，或至少以某種方式暫停它，要達成不能用軍事手段解決問題的共識。他稱，俄羅斯無法征服整個烏克蘭，而烏克蘭顯然“很難在任何合理的時間內把俄羅斯趕回2014年邊界”。



魯比奧10日還說，將在未來與俄羅斯的談判中確定俄方願意做出什麼讓步，目前“仍不知道雙方立場差距到底有多大”。



美國有線電視新聞網同一天報導，魯比奧稱美國希望在沙特會議上聽聽烏克蘭願意做出哪些讓步。《華盛頓郵報》也援引魯比奧的話說，如果會談進行順利，美國可能恢復對烏軍事和情報支援。



近期，美國暫停對烏克蘭的軍事援助和情報共享，以向烏克蘭施壓，迫使其簽署美烏礦產協議，並與俄羅斯舉行和平談判。美國總統特朗普9日稱，美國已恢復與烏克蘭共享情報。媒體引用美國官員的話說，美國目前繼續向烏克蘭提供防禦性情報，烏克蘭可用於對俄軍發動攻勢的情報則被大幅壓縮。