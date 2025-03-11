香港租金指數連升兩月　創5年半新高

中評社香港3月11日電／專才帶來龐大住屋需求，租盤供不應求，租金升勢加快。中原城市租金指數CRI（今年2月份）最新報123.97點，按月升0.46%，連升2個月共0.65%，指數已突破2024年8月高位，創2019年9月後近5年半新高。



大公報報導，中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，租金指數創5年半新高，反映聖誕至新春期間的傳統租務淡季已經結束，新春後樓市氣氛轉好，住屋剛性需求殷切，加上租盤不足下，相信租金走勢逐步回升。第三季是暑期租賃旺季，展望CRI將向上挑戰2018年8月128.01點歷史高位，現時相差3.26%。



細單位及大型屋苑租盤需求強勁，帶動中原城市大型屋苑租金指數報130.01點，按月升0.44%，終止2個月連跌；中小型單位租金指數報126.51點，按月升0.59%，連升2個月共0.68%。然而，大型單位租金指數回軟，2月份報107.09點，按月跌0.35%，是連升2個月後回落，但仍處於2019年11月水平。



九龍租金月升1.84%領先



四區租金二升二跌，九龍租金指數報118.16點，按月升1.84%，升幅8個月以來最大，創近5年半新高。新界西報153.46點，按月升0.43%，連升2個月共0.64%，處於2018年9月時水平。新界東租金指數報148.23點，按月跌0.38%；港島報117.14點，按月跌0.96%，連跌2個月共1.37%。



中原城市租金指數CRI主要反映私人住宅租金按月走勢，指數根據中原集團新簽租約，選取143個中原城市指數成份屋苑，計算各個成份屋苑總租值的每月變化，於每月第10日公布上月的指數。各成份屋苑的實呎租金，是經過景觀、方向和層數等因素的調整，而非直接計算個別單位平均呎租的升跌。