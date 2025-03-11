中評社北京3月11日電／據大公報報導，全國政協十四屆三次會議最後一場“委員通道”集體採訪活動上，來自港澳地區的委員們成為了“壓軸嘉賓”。全國政協委員、香港北京社團總會會長施榮懷表示，香港回歸後實行“一國兩制”制度，為鞏固香港國際金融、航運、貿易三個中心地位提供了制度保障。他強調，“食四方飯，做中國事”，香港與國家命運與共，這不是一句空話，香港的未來在於與國家同頻共振。全國政協委員、澳門街坊會聯合總會副會長何潤生說，橫琴已成為結合兩地優勢的桃花源，琴澳一體化發展用事實向世界證明，“一國兩制”行得通、辦得到、得人心。



“在港珠澳大橋開通以後，以前我們到北京來開會，朋友都會問我，‘施總，你到哪裡了，到幾環了？’現在我們跟大灣區的客戶聯繫，他們就會問，‘施先生，你上了大橋沒有？’”施榮懷說，這充分顯示香港在大灣區中互聯互通的發展。



施榮懷說，香港國際金融、航運、貿易中心地位的形成，得益於國家的改革開放和發展進步，回歸後在香港實行“一國兩制”制度，為鞏固三個中心地位提供了制度保障。充分發揮背靠祖國，聯通世界的優勢，積極融入國家發展大局，是鞏固提升三個中心地位的必由之路。



“一國兩制”保障三個中心地位



“值得一提的是，香港在‘全球金融中心指數’的排名持續上升，去年已回到世界第三位。”施榮懷指出，截至2024年底，在港交所上市的內地企業1478家，市值占總體比重超過80%、每天的成交額占比接近90%。這些數字說明了香港金融市場對內地企業的吸引力，以及內地企業對香港金融市場的重要性。此外，隨著內地經濟發展，貨物進出口量持續增加，香港成為世界重要的貨櫃碼頭和航運中心。去年香港港口處理了超過1300萬個標準集裝箱，其中40%轉口貨物來自內地，60%貨物以內地為目的港。



“食四方飯，做中國事。”施榮懷強調，香港與國家的命運與共，這不是一句空話，香港的未來在於與國家同頻共振。“如今國家賦予香港新的戰略定位，以香港所長貢獻國家所需，我相信東方明珠一定更加璀璨，我們要繼續發揮‘獅子山精神’，敢贏敢闖，為國家發展貢獻香港力量！”