美經濟數據出籠　金價料逼近3000大關

中評社香港3月11日電／大公報報導，據第一金（福而偉金融控股集團成員）高級分析師文翼分析說，美匯指數於上周跌幅擴大，國際原油繼續下跌，一度跌破2023年6月最低水準，現貨黃金則反攻收復上周部分失地。特朗普“關稅風暴”持續發酵，擾亂貿易政策與金融市場，且美國多項經濟數據疲弱，通脹與經濟增長放緩之憂加劇；中國連續四月增持黃金，均利好黃金市場。



本周除關注特朗普政府經濟政策外，還需重點關注美國2月消費價格指數（CPI）、生產物價指數（PPI），及新申請失業金人數等數據，以及加拿大央行的利率決議。尤其是美國通脹數據，可能為金融市場提供重要的方向性指引。



數據疲弱 美息口進退兩難



過去一周，特朗普關稅政策引發多國強烈反應，中國的反制措施包括，對原產於美國的農產品、能源產品等加征10%至15%關稅，並將15家美國實體列入出口管制清單。美國多項經濟數據疲弱，2月ISM製造業採購經理指數（PMI）低於預期，民間就業增長為七個月來最小，遠低於預期；聯邦政府在多個機構裁員，1月貿易逆差創新高，2月新增非農就業不及預期，失業率升至三個月高位。雖疲軟數據強化美聯儲降息預期，但關稅政策多變令其難有明確預期，不確定性對黃金構成支撐。



近期美國經濟數據表現疲軟，本周黃金市場博弈焦點，集中在CPI數據及關稅政策的潛在影響上，二者可能催化黃金市場出現方向性選擇。專家指出，關稅和移民限制不僅會減緩企業投資和增長，還會推高企業和消費者價格，讓美聯儲陷入艱難抉擇。



本周的美國CPI數據尤為關鍵，偏高則強化“美聯儲降息空間受限”，溫和回落則有望支持市場降息，美元下行壓力加劇利於黃金，反之則利空黃金。



技術分析，黃金周線圖價格偏離BOLL中軌，KD死亡交叉；日線 BOLL通道收窄，KD高位即將死亡交叉，需警惕短期調整。金價重要支撐每盎司2813美元至2870美元，不破2813美元仍有反攻機會；關鍵阻力2952美元至2988美元，未突破2988美元可能震蕩修正。