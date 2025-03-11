﻿澳區代表委員勉青年　做好中外交流使者

圖：來自澳門的全國兩會代表、委員在北京大學與近200名澳門大學生交流，分享履職體驗。＼大公報記者郭瀚林攝（圖片來源：大公網） 中評社北京3月11日電／據大公報報導，“2025年全國兩會代表、委員與澳門大學生交流分享會”9日晚間在北京大學舉行。中央政府駐澳門聯絡辦公室副主任張應傑、澳門特區政府社會文化司司長柯嵐、北京大學黨委書記何光彩出席並講話，澳門特區全國人大代表崔世平、何敬麟、陳虹，以及澳區全國政協委員陳季敏、林倫偉、羅奕龍介紹今年兩會精神，並與來自北京、天津等地35所高校約200名澳門大學生交流。



此次分享會由中央政府駐澳門聯絡辦公室北京聯絡部和協調部、澳門特區政府教育及青年發展局和特區政府駐北京辦事處共同主辦。



澳門特區政府社會文化司司長、全國政協委員柯嵐在致辭中對澳門青年學生提出三點希望：厚植愛國愛澳情懷，做“一國兩制”實踐者；擁抱AI時代，提升綜合競爭力；勇擔使命，助力國家高水平對外開放。



“澳門是中國非常重要的國際窗口，需要在國際舞台上展現更大的作為。”澳門特區全國人大代表、澳門立法會議員崔世平表示，澳門要發揮好自身優勢，在國家進一步對外開放過程中扮演更重要的角色。尤其是為國家尋找國際高端人才，打造好國際高端人才集聚高地，共同推進粵港澳大灣區的發展。



澳區全國政協委員、澳門工會聯合總會副會長林倫偉則說，時代總是把歷史責任賦予青年。今年他在提案中建議在橫琴特區建立文化交融專區，為學生提供更多便利，吸引全球優秀學生前來就讀。



澳區全國政協委員陳季敏則提出，澳門學子應該擔任起橋梁使者的作用，深化國際合作。“希望越來越多澳門學子參與到國際組織中，發揮作用，成為聯繫世界的超級聯繫人，成為中國與世界對話交往的連接器，推動不同文明制度間的理解和認識。”