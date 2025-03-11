德媒：美國關稅政策在經濟上行不通

美國總統特朗普重返白宮後的一系列關稅操作引發廣泛擔憂。（圖片來源：大公文匯網） 中評社北京3月11日電／據新華網報導，德國《經濟周刊》日前刊登題為《特朗普的重大關稅錯誤》的文章。文章認為，美國政府指望通過加征關稅來平衡美國的貿易逆差，這在經濟上行不通。



文章說，“從錯誤中吸取教訓”的思維方式對美國新一屆政府來說很陌生。特朗普在第一任期內曾對重要貿易夥伴加征關稅，以期消除美國的貿易逆差。但在那個任期的四年中，美國商品出口額每年都低於進口額，赤字也一直居高不下。智庫美國行動論壇的統計結果表明，那四年，保護主義政策每年給美國消費者造成約570億美元的損失。



儘管如此，這種保護主義做法如今又來一輪。文章表示，繼對進口自墨西哥和加拿大兩國的產品加征關稅後，美國政府正考慮對來自歐洲的汽車和藥品加征關稅，還威脅對貿易夥伴徵收“對等關稅”。



文章說，美國政府再一次將目光投向貿易收支：2024年，美國對歐盟的貨物貿易逆差攀升至創紀錄的超2000億歐元。下一步，來自歐洲的汽車和藥品恐將首當其衝受到影響。



文章說，特朗普政府以為關稅是“最銳利武器”，但這其實並不會奏效。文章援引德國慕尼黑經濟研究所國際經濟研究中心主任莉桑德拉·弗拉赫的話說：“相信可以用關稅來持續減少貿易逆差是天真的。”弗拉赫警告說，美國關稅政策可能導致其經歷新的通脹衝擊，傷及美國經濟自身。