政府性融資擔保發展管理辦法有哪些亮點？

中評社北京3月11日電／據央視網消息，據財政部網站消息，為推動政府性融資擔保體系高質量發展，規範政府性融資擔保機構行為，更好服務小微企業、“三農”等經營主體，財政部會同國家發展改革委、工業和信息化部、農業農村部、中國人民銀行、金融監管總局印發《政府性融資擔保發展管理辦法》（財金〔2025〕11號，簡稱《辦法》）。近日，財政部負責人就《辦法》有關情況回答了記者提問。



一、近年來政府性融資擔保不斷擴面增量提質，受到了經營主體的普遍歡迎。這次印發《辦法》，是基於怎樣的背景和環境？



答：政府性融資擔保具有“增信、分險、中介”功能，是破解小微企業、“三農”等經營主體融資難融資貴的重要手段。這次六部門聯合出台《辦法》，主要有以下三方面考慮：



一是黨中央、國務院對推動政府性融資擔保體系高質量發展有明確部署。2015年國務院印發《關於促進融資擔保行業加快發展的意見》（國發〔2015〕43號）後，我國融資擔保行業制度建設進入快車道。2017年國務院出台《融資擔保公司監督管理條例》（簡稱《條例》），劃定融資擔保公司的行為邊界，提出國家推動建立政府性融資擔保體系。2018年，國務院批覆設立國家融資擔保基金，要求國家融資擔保基金發揮體系引領作用，支持政府性融資擔保機構發展壯大，引導扶持小微企業和“三農”主體發展。2019年，國務院辦公廳印發《關於有效發揮政府性融資擔保基金作用切實支持小微企業和“三農”發展的指導意見》（國辦發〔2019〕6號），明確建立“國家融資擔保基金—省級再擔保—轄內融擔機構”三層組織架構，政府性融資擔保體系發展步入新階段。2023年中央金融工作會議和2024年黨的二十屆三中全會，對進一步深化政府性融資擔保體系建設、更好服務小微企業和“三農”等經營主體都作出部署要求。



二是政府性融資擔保支持小微企業、“三農”融資增信有積極成效。近年來財政部認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署，在資本補充、風險補償、稅收優惠、績效評價、降費獎補等方面出台了系列配套政策，推動政府性融資擔保擴面增量提質。2024年，國家融資擔保基金合作業務規模1.41萬億元，同比增長7.7%，累計合作業務規模超5.5萬億元，平均擔保費率降至1%以下，支持的經營主體綜合融資成本降至5%以下。通過銀行與政府性融資擔保體系按照2：8原則承擔貸款風險，提升小微企業信用水平，引導銀行加大支小支農貸款投放，為促進經濟持續回升向好作出積極貢獻。