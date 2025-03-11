中國代表呼籲加大對阿富汗人道援助和投入

中評社北京3月11日電／據新華社報導，中國常駐聯合國代表傅聰10日說，當前阿富汗總體保持穩定，但也面臨人道、發展等多方面挑戰。他呼籲加強對阿富汗的人道援助，加大對阿富汗發展投入。



傅聰在安理會阿富汗問題公開會上表示，要保持同阿富汗臨時政府的接觸勢頭。中方支持國際社會同阿富汗臨時政府鞏固互信，通過對話解決彼此關切。



傅聰表示，要加強對阿富汗的人道援助。根據秘書長報告，阿富汗有近2300萬人需要人道救援，近1500萬人面臨嚴重糧食不安全，而今年人道資金到位率僅3.5%。主要傳統捐助方突然暫停和削減對阿援助，嚴重衝擊阿醫療、教育和糧農體系，使阿富汗人民的生存狀況雪上加霜。中方呼籲傳統捐助方，特別是對阿富汗問題負有歷史責任的國家，盡快恢復和加大對阿援助力度，不要將人道援助當作政治施壓的籌碼。



傅聰說，要加大對阿富汗發展投入。阿富汗經濟去年實現了增長2.7%，但基礎仍然薄弱，發展潛力有待釋放。各方要繼續通過雙、多邊和區域合作等渠道支持阿富汗經濟復甦，包括重建阿富汗銀行體系，提供更多發展資源。阿央行海外資產是屬於阿富汗人民的寶貴財富，美國應無條件解凍並全額歸還。



傅聰表示，要保障阿富汗全體人民基本權益。要堅決打擊恐怖主義。中方呼籲阿臨時政府繼續打擊包括“伊斯蘭國”、“基地”組織、“東伊運”在內的一切恐怖勢力，鏟除恐怖主義滋生土壤。各國應摒棄地緣政治盤算和意識形態偏見，拒絕“雙重標準”或“選擇性反恐”，維護國際反恐合作大局。