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俄羅斯一購物中心遭炮擊致4人死亡
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2025-03-11 11:27:50
中評社北京3月11日電／據新華社報導，俄羅斯庫爾斯克州別拉亞鎮的一處購物中心10日晚遭炮擊，已造成4人死亡、9人受傷。
庫爾斯克州代理州長亞歷山大·欣施泰因11日在社交媒體上發文說，烏克蘭軍隊襲擊該購物中心時，許多當地居民在此購物。
截至11日凌晨，襲擊導致的死亡人數上升至4人。受傷的9人中包括4名13至14歲的青少年。目前，所有傷者已被送往醫院接受治療。
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