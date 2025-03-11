中評社北京3月11日電／據央視網報導，據公安部網安局微信公眾號消息，3月10日，公安機關公布10起涉民生等領域謠言案件。



（一）王某照編造傳播“開學第一天小學倒閉”謠言案。公安網安部門查明，王某照帶其侄子上學時發現學校大門暫時未開，遂在某社交平台發布“開學第一天小學倒閉”的視頻，造成謠言傳播擴散，產生不良社會影響。



（二）吳某課等人編造傳播“手機nfc被隔空盜刷”謠言案。公安網安部門查明，吳某課、高某、應某達等3人為吸粉引流，在多個社交平台發布一段視頻，內容為某人因手機開通碰一碰支付功能，導致路上被他人利用POS機隔空盜刷從而造成資損，後又虛構報警找到嫌疑人並追贓挽損的內容。該謠言信息在互聯網平台傳播，引發群眾對手機隔空盜刷造成資金損失的恐慌，擾亂公共秩序。



（三）朱某宏編造傳播“運城市聞喜縣用病死豬做火腿”謠言案。公安網安部門查明，朱某宏為吸粉引流，在某短視頻平台發布運城市聞喜縣用病死豬做火腿的視頻，造成謠言信息傳播，產生不良社會影響，嚴重擾亂公共秩序。



（四）閆某編造傳播“南陽部分縣域小麥病毒大爆發”謠言案。公安網安部門查明，閆某為推銷其所在公司農藥產品，在網上編造並散布相關視頻稱“小麥大面積發黃，是病毒病大爆發，油法路方城古莊店鎮病毒病大爆發”“小麥黃花葉病毒症狀和危害，豫南地區抓緊防治，現在黃花葉病毒大爆發”，造成當地群眾恐慌，擾亂公共秩序。



（五）段某等人編造傳播“四川自貢一男子殺害父母妻兒後跳樓”謠言案。公安網安部門查明，段某等7人為吸引關注，在某短視頻平台發布“四川自貢一男子殺害父母妻兒後跳樓”的虛假警情，引發傳播，造成不良社會影響，擾亂公共秩序。



（六）伍某等人編造傳播“一小學教師在教室去世”謠言案。公安網安部門查明，伍某、戴某秋等人分別在互聯網群組及某社交平台發布“在黑板留文字（遺書）”“（校長）當眾斥責教師”“一小學教師在教室去世”等不實信息，引發網民關注，造成不良社會影響，擾亂公共秩序。