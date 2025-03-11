用好香港優勢　攜手“文化出海”

中評社北京3月11日電／據大公報報導，全國兩會期間，港區全國政協委員、香港弦樂團藝術總監姚玨和全國政協委員、中國戲曲學院院長尹曉東作客大公文匯全媒體的《大文會客廳》節目，兩位跨領域藝術家分別從西洋樂和傳統戲曲的角度，圍繞“中西交流”、“藝術創新”、“文化出海”等話題展開深度對話。他們呼籲香港與內地加強藝術碰撞，在融合中激發創新靈感，讓傳統文化與時俱進，煥發出時代生命力。＼ 大公報記者 朱燁北京報導



“雖然我是拉小提琴的，但中華文化是我的根。衹有更多地瞭解我們的根，才能把西方樂曲的特色更好地展現出來。”姚玨表示，“既要抓住我們的根，也要讓世界聽得懂。”她不斷學習中華優秀傳統文化，試圖尋找一條獨特的音樂語言之路，講好中國故事。她醞釀三年打造成功的《粵劇幻想曲》，將粵劇這一嶺南文化的重要組成部分，結合西方弦樂以新的面貌呈現出來，正是當代中華傳統優秀文化的創新表達。



尹曉東對此深表贊同，“今天我們坐在這裡，實際上就是一個中西文化相融合、相貫通的表現。”他說，中國戲曲千百年的發展史，正是不斷吸收不同文化養分的歷程，中西文化的融合與貫通是時代發展的趨勢。無論是中國民族文化還是世界其他文化，都面臨著如何傳承經典與創新發展的共同命題。“正如山峰的攀登者終將在頂峰相遇，中西文化藝術的至高境界必是精神的共鳴。”



傳統文化融合創新 與時俱進



姚玨認為，任何一種藝術形式都面臨著傳承與創新的雙重命題。“我們不僅要傳承經典作品和藝術精神，還要不斷創新，以適應時代的發展，把不同類型的文化聯繫起來，思想就會更加開通，想像力更加豐富，從而使自己的演奏更具特色。”



面對數字化浪潮，兩位藝術家對傳統藝術的現代轉型提出見解。姚玨提到粵港澳大灣區的科技優勢，“我對科技和音樂的結合很感興趣的，尤其香港離深圳很近，而深圳科技產業群的輻射效應，可以為我們文化創新提供跨界融合或者數字化結合的實踐機會。”



她提到，最近爆火出圈的《哪咤》電影，就是技術革新對文化敘事的提升，傳統IP創造出的跨國界爆款也給她許多靈感啟發。“未來可以結合高科技，為觀眾打造更有沉浸感的音樂會。”