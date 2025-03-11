最高人民法院工作報告释放高壓反腐明确信号

中評社北京3月11日電／據人民網報導，最高人民法院工作報告顯示，人民法院2024年審結貪污賄賂等職務犯罪案件3萬件3.3萬人，同比增長22.3%，依法懲處孫志剛等48名原中管幹部，對李建平依法核准死刑。落實受賄行賄一起查，審結行賄犯罪案件2473件2873人，同比增長18.6%。審理足球領域系列腐敗案，依法對杜兆才、陳戌源、李鐵等定罪判刑。



在最高人民法院工作報告中，詳實的數據既是依法履職盡責的直觀體現，也是維護公平正義、彰顯司法為民的題中之義。同時，也再次提醒我們：堅決打好反腐敗鬥爭攻堅戰、持久戰、總體戰，就必須始終保持反腐敗永遠在路上的堅韌執著，保持戰略定力和高壓態勢，一步不停歇、半步不退讓。



2024年3月1日，刑法修正案（十二）正式施行，進一步修改完善行賄犯罪規定，加大懲治行賄犯罪力度。此次最高人民法院工作報告也發布了相關內容：落實受賄行賄一起查，審結行賄犯罪案件2473件2873人，件數同比增長18.6%。行賄與受賄是一體兩面，行賄人不擇手段“圍獵”黨員幹部，不僅荼毒社會風氣、破壞公平競爭的市場秩序，而且也是職務腐敗的一個重要誘因。落實受賄行賄一起查，加大對行賄犯罪的懲治力度，不僅可以對行賄人形成強大震懾，壓縮“圍獵”黨員幹部的空間，而且可以維護社會環境與市場環境，避免“劣幣驅逐良幣”。



在電視專題片《持續發力縱深推進》中，中國足球協會原主席陳戌源出鏡懺悔，他有兩句話令人印象深刻。一句是：“中國足球腐敗不是在一個方面，是全方位的。”另一句是：“球迷可以包容中國足球的落後，但是不能原諒腐敗。”發生在足球領域的系列腐敗案，不僅揮霍了無數球員的青春，而且糟蹋了無數球迷的熱情。剜除足球領域腐敗潰爛的膿瘡，不僅讓人看到了觸目驚心的傷口，更讓人看到了刮骨療毒的信心和決心——反腐敗，既沒有“禁區”和“特區”，也不能存在任何“盲區”。



值得一提的是，最高人民法院工作報告還提到了嚴懲涉惠農資金、校園餐等群眾身邊腐敗犯罪。其中披露了一個典型案例：某中學校長夥同他人侵吞學生夥食費、受賄共1200餘萬元，被判處有期徒刑十二年。侵吞學生夥食費，傷害的是公眾感情，透支的是孩子的健康，這樣的貪污腐敗行為影響面大、破壞性更大。以零容忍態度懲治腐敗，就要堅持“老虎”“蒼蠅”一起打，既要嚴懲那些身居高位的大貪巨蠹，也不能放過群眾身邊的蠅貪蟻腐。



保持反腐高壓態勢，堅持人民群眾反對什麼、痛恨什麼，就堅決防範和糾正什麼，才能鏟除腐敗滋生土壤和條件，推動改革發展成果更好、更公平地惠及廣大人民群眾。