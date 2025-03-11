中國留美學生連四年減少　創10年新低

中評社香港3月11日電／美國國務院教育文化事務局與國際教育研究所聯合發布的《2024年美國國際教育門戶開放報告》顯示，中國留美學生數量連續四年減少，並且創下10年新低，而印度首次超越中國成為美國最大的國際學生來源國。



自2009年以來，中國一直是美國最大的國際學生來源國，近年來卻呈現持續下降趨勢。報告指出，2023－2024學年中國在美留學生人數下降4.2%至27.7萬，回落至10年前水平。



同一時間，印度留學生數量激增至33.1萬人，其中研究生人數接近20萬，較去年同期成長18.5%。



近年來，中美關係緊張、簽證政策收緊以及疫情等因素都對中國的留學生造成了影響。特朗普可能重新簽署國際學生入境限制，在大量留學生就學的加州、紐約、芝加哥等地引起校方與留學生的高度關切，不少有意畢業後在美居留者得另尋簽證安排。



相較之下，印度政府積極推動海外留學，並提供了一系列優惠政策和支持措施，吸引了大量學生赴美深造。此外，印度學生的英語能力普遍較高，適應美國教育體系的能力較強，這些都是他們能夠快速崛起的重要因素。



儘管中國赴美留學的人數減少，但每個學生的平均消費卻有所增加。美國商務部數據顯示，2023年國際學生為美國經濟貢獻超過500億美元，其中，中國留學生的直接經濟貢獻超過142億美元，增長超過20億美元。據此估算，每位中國留學生的平均花費為5.15萬美元，比前一年增加近1萬美元。



值得注意的是，這場留學市場的轉變，背後不僅反映了各國教育政策的變化，也折射出全球經濟格局的調適。隨著新興經濟體的崛起，越來越多國家和地區開始重視人才培育與引進工作，無疑將對全球教育市場產生深遠影響。