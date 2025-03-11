香港建造業議會：分判最多三層　方便管理　

中評社北京3月11日電／據大公報報導，意外“一宗都嫌多”，惟近年涉及人命傷亡的建築工業意外時有發生。香港建造業議會昨日表示層層分判導致意外頻生，希望分判商將工程控制在最多分判三層。進入AI年代，議會希望將4S“安全智慧工地”系統擴展至全港全部工地，以協助管理及減少工地意外。＼大公報記者 盛德文



香港建造業議會將今年定為“專業精神年”，呼籲業界在不同工作範疇發揚專業精神，提升建造安全。建造業議會主席何安誠昨日表示，行業長期存在分判層級過多的痼疾，構成安全隱患，呼籲加強規管分判制度。他指出，層層分判不易管理，容易導致意外，“分判商越多，管理就越困難”。當出現死亡事故時，工地要長時間停工，產生很高成本。



何安誠強調，去年建造業死亡意外由前年的20宗降低至13宗，2025年目前為止有兩宗，但意外“一單都嫌多”，會繼續加強安全。減少分判商層級是行業共識，政府公務工程早前已確立總承建商以下，分判不得超過兩層。私人市場方面，業界普遍認為“分三判”屬可行，希望私人工程跟隨，總承辦商下最多只判三層，以保障工程的安全質素。



他又指出，現時AI蓬勃發展，議會積極推動開展4S“安全智慧工地”系統建設。截至去年底，已有逾500個（占整體六成）的香港工地獲得4S標簽，議會期望未來能將這一成果推廣至所有工地，進一步提升行業安全水平。



《財政預算案》中政府對公營工程的預算由900億元增至1200億元，他形容為行業帶來“定心丸”，信息“正面、興奮”，私人工程市場似乎已出現小陽春；建造業議會會加大對人才、安全及技術方面的投入，出資1.5億元資助建造業界，為合共約2500個工程、建築、測量、規劃及園境的學位課程畢業生提供在職培訓，協助更多青年人獲取專業資格。相關建築公司須於整個津貼期內雇用青年專才，人數不得少於獲批名額。計劃給雇主信心，挽留人才。業界亦會繼續投資科技、投資人才，扭轉公眾以往對建造業的不良觀感，吸引及留住年輕人才。