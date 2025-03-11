﻿申辦新醫學院　科大與養和港安合作提供實習

中評社北京3月11日電／據大公報報導，香港科技大學爭取開辦本港第三間醫學院，昨日（10日）宣布與養和醫療集團及香港港安醫院合作，為科大學生提供實習機會、臨床課程等。科大表示，今次合作是科大邁向建設香港第三間醫學院的重要里程，又指未來會與本地公立醫院深化合作，覆蓋本地醫療體系的不同層面，促進香港醫學教育的發展。



科大校長葉玉如在2月20日及3月3日，分別與養和醫療集團及香港港安醫院簽署合作備忘錄。科大指出，養和將為科大學生提供短期臨床課程及實習機會，並會開放其臨床模擬及醫學實驗室等設備供科大學生使用，同時雙方會推進在臨床服務、實踐和教育方面的人才交流，並發展質子治療和人工智能等領域的研究協作。



而香港港安醫院將會為科大學生提供臨床實習輪換機會，並與科大合作開辦醫療教育課程。雙方將探討推動研究協作，亦會攜手建設卓越專科中心，支援社區健康及保健服務的發展。



葉玉如表示衷心感謝養和醫療集團及港安醫院的支持，指今次合作充分彰顯三方共同推動醫療發展的決心，亦是科大邁向建設香港第三間醫學院的重要里程。她又指，科大致力培養新一代富有愛心、兼備臨床能力及科研思維的醫療專業人才，將為學生提供豐富臨床培訓機會。



除了私家醫院外，科大亦正積極與本地公立醫院深化合作關係，以開拓一個全面及多元化的方案，覆蓋本地醫療體系的不同層面，促進香港醫學教育的發展。