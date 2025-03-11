烏軍節節敗退　失庫爾斯克籌碼

烏軍近期在前線遇挫。圖為烏軍7日在扎波羅熱與俄軍交火。（圖片來源：大公文匯網） 中評社北京3月11日電／據大公報綜合路透社、法新社報導：美國叫停對烏軍援之際，俄羅斯在庫爾斯克州發動大規模進攻。10日，俄軍在庫爾斯克繼續推進，旨在包圍烏軍。有分析指出，俄方希望在和談之前爭取更多主動權。



美烏官員11日將在沙特就結束俄烏衝突舉行會談。烏總統澤連斯基10日訪問沙特，會見沙特王儲兼首相穆罕默德，但不會參加美烏會談。美國官員透露，美國總統特朗普希望澤連斯基放棄部分領土並辭職。



俄武裝力量軍事政治總局副局長、“阿赫馬特”特種部隊指揮官阿勞季諾夫少將8日表示，俄軍已在庫爾斯克州轉入全線大規模進攻，“敵人棄陣地而逃，我們的士兵進展順利”。據悉，俄軍一支特種部隊通過廢棄天然氣管道繞到烏軍後方發動突襲。俄軍10日在庫爾斯克繼續推進，目標是包圍烏軍。烏軍去年8月越境襲擊庫爾斯克，一度佔領約1300平方公裡土地。但截至今年2月中旬，俄軍已收回至少800平方公裡土地。



烏方原計劃將庫爾斯克作為與俄方談判的籌碼，但近期美國暫停對烏提供情報支持和軍援，烏方戰況急轉直下。特朗普9日稱，美國已恢復與烏克蘭共享情報。他說，11日在沙特舉行的美烏會談將是焦點，並表示烏克蘭會簽署美烏礦產協議。美國官員披露，特朗普希望澤連斯基做出更多讓步，包括向俄羅斯割地及辭去總統職務。烏官員透露，烏方11日將提出“空中和海上停火”，作為啟動談判的一種方式。