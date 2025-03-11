諾如病毒襲院舍及校園　千人中招

中評社北京3月11日電／據大公報報導，港人經常外游的日本近期連環爆發諾如病毒群組，衛生防護中心表示，本港的急性腸胃炎活躍程度，自去年12月持續上升，主要由諾如病毒引起，更錄得87宗群組感染，主要來自院舍及學校，影響約1000人，提醒市民要注意飲食及個人環境衛生。衛生防護中心提醒，酒精無法有效殺死諾如病毒，必須用梘液洗手並搓手最少20秒。



衛生防護中心傳染病處主任歐家榮昨日在電台提到，諾如病毒是引起急性腸胃炎最常見病因，除進食受污染食物外，亦能透過接觸受污染環境或人與人傳播，例如接觸感染者嘔吐物等，但因不會透過飛沫感染，故一般聊天接觸不會有影響。他又說，生蠔等食物是最常見受污染食物；若食物處理者受到感染亦有機會污染食物，進食未翻熱食物容易有食物中毒。



進食未翻熱食物易感染



歐家榮表示，本港急性腸胃炎個案自去年12月上升，至今仍維持較高水平，至今錄得87個群組感染，每個群組涉及3至39人不等，約1000人受影響，當中六成個案來自安老院舍，其次為殘疾院舍、小學及幼兒中心等。他又說，諾如病毒傳染性非常高，冬天尤其活躍，但只要做好個人、食物及環境衛生便能有效預防。



呼吸系統專科醫生梁子超表示，病毒會出現腹瀉、嘔吐及發燒等症狀，只要接受治療，一般數日內會好轉，“一般來說最緊要都是要注意補充失去的水分及電解質”，否則可以引致嚴重後果，譬如可以引致急性腎衰竭、休克，尤其老幼及抵抗力較差的人。