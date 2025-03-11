房委會：公屋入息限額上調　已反映社會經濟

中評社北京3月11日電／據大公報報導，房委會建議下年度申請公屋入息限額平均上調1.7%，增幅較今年內上調最低工資的幅度低，有房委會資助房屋小組委員擔憂有公屋輪候者會減少全職工作，以控制不超額。房屋署表示，現行的公屋入息檢討機制有效反映社會經濟狀況。



房委會建議調整申請公屋入息限額，其中2人家庭上調最多，加2.5%，入息限額由19730元，上調至20230元。不過，今年五月起最低工資由時薪40元調升至42.1元，以2人雙職家庭為例，每月工作26天、每天工作10小時，扣除強積金後，月入會超過公屋入息限額。



或有基層辭職迎合申請資格



房委會資助房屋小組委員會委員、立法會議員梁子穎昨日在電台表示，現時一些清潔工和保安員的入息水平已超過最低工資，新門檻會令部分全職工作申請人，寧可辭職或“炒散”，務求降低入息，以保留申請公屋資格。同為資助房屋小組委員的立法會議員梁文廣則認為，現時公屋供應不足，先照顧最有需要的一群，是一種平衡和取舍。公屋聯會總幹事招國偉則認為，今次上調建議溫和，若再進一步放寬，或會影響公屋輪候時間。



房屋署回復查詢表示，以住戶開支為基礎的公屋入息限額檢討機制，沿用多年，一直行之有效，並已經過多次的檢討及修訂以完善機制。房委會資助房屋小組委員會每年均會檢視公屋入息限額的調整機制，並在有需要時作出調整，例如因應法定最低工資的實施，於2013年2月引入名義工資指數的變動作為入息因素，以適時反映工資變動。