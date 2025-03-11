港話通數月內推出　香港AI發展新里程

中評社北京3月11日電／據大公報報導，本港首個人工智能大語言模型“HKGAI V1”上月面世，內容涵蓋“港話通”、“港文通”、“港會通”、“港法通”、“港環通”，特區政府及業界攜手推動AI發展，邁向人工智能發展新里程。



“InnoHK創新香港研發平台”旗下的香港生成式人工智能研發中心（HKGAI），獲黃廷方慈善基金與信和集團捐贈2億港元。財政司司長陳茂波昨日在捐贈儀式上致辭表示，今次捐贈將支持中心建立服務平台，為市民提供港產大模型“港話通”對話服務。這是業界首個基於DeepSeek系統本地化模型所提供的服務。創新科技及工業局局長孫東表示，“港話通”希望在未來幾個月內推出，服務市民。＼大公報記者 郭如佳



陳茂波致辭表示，當前人工智能技術正急速發展，人工智能除了是關鍵產業，也可以協助傳統產業轉型。陳茂波指出，在全國兩會期間，國務院總理李強在《政府工作報告》中提到要持續推進“人工智能＋”，支持大模型廣泛應用，將數字技術、製造優勢和市場優勢結合起來。



陳茂波：香港有獨特優勢



陳茂波指出，香港在人工智能領域有獨特優勢，如科研能力強，三家本地大學的數據科學和人工智能學科位列全球前25名。此外，在“一國兩制”下，香港作為國際金融中心和人才聚集高地，可以為人工智能產業提供高效資金和人才支撐。他希望香港在這波創新浪潮中勇立潮頭、把握機遇。



孫東在捐贈儀式後表示，InnoHK在去年已推出“港文通”模型，並在政府內部開始運用。而本次獲贈的2億元主要用於研發中心，盡快建立服務平台，為市民提供由研發中心基於港產大模型HKGAI V1所推出的手機版“港話通”對話服務。孫東形容，此舉是香港人工智能發展的里程碑。