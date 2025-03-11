青年科學家峰會　探索癌症治療新方向

中評社北京3月11日電／據大公報報導，第二屆“青年科學家峰會”首場分會議昨天（10日）於香港大學舉行，邀請了來自不同地區的傑出青年科學家演講，逾百名科學家、專業人士及公眾到場出席，亦有不少人士通過網上參與，共同探索癌症研究的新方向，冀為未來的治療帶來新突破，惠及世界各地受癌症影響的患者。



今次分會議的主題為“從癌症研究突破創新治療”，討論範疇涵蓋“癌症預防與早期檢測”、“癌症發展的機制”、“瞭解癌症異質性和研究技術革新”及“新興癌症治療方法”。國際傑出青年科學家聚首一堂，互相交流。



香港青年科學院創院院士及副院長，兼香港大學協理副校長（研究及創新）馬桂宜致辭時表示，全球有數千萬人受到癌症影響，而癌症演變難以預測，科學家需要抓緊時間研究及探索新治療方式以應對挑戰；今次會議匯聚了眾多癌症研究領域的傑出青年科學家，大家在此平台上深入交流，期望可以啟發新的靈感，推進癌症研究及治療的進步，為患者帶來希望。



香港中文大學醫學院助理院長於君分享了“腸道微生物組在胃腸道癌症預防和早期檢測中的作用”，這一項研究為癌症的早期發現提供了新的見解。來自上海免疫治療創新研究院以及新加坡科技研究局的學者亦應邀來港演講，分享癌症研究中的成果。



峰會上亦討論了包括當前最熱門的人工智能技術，如香港科技大學化學及生物工程學系副教授黃子維主講的“人工智能驅動的新一代組織學影像與醫學診斷”；亦有青年科學家分享創新治療方法，如中大醫學院生物醫學學院助理教授周京穎分享“解讀肝神經支配的免疫調節作用：一種對抗肝轉移的新型治療方法”等。