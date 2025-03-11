富權：國民黨已錯過“倒閣”最佳時機

中評社香港3月11日電／澳門新華澳報11日發表富權文章：國民黨已錯過“倒閣”最佳時機。以下為文章內容。



由於中國國民黨針對民進黨及其側翼發動的“大罷免”進行的“以罷制罷”呈現敗局，因而昨晨突然傳出，國民黨主席朱立倫近日對“倒閣案”態度發生一百八十度的轉變，從原本趨於保守，到評估三十二席遭罷國民黨“立委”都未必都挺得過二階連署，若全數進入三階段投票，不排除找民眾黨主席黃國昌共商倒閣，訴求“國會全面改選”救大罷免。但國民黨中央隨即發出聲明嚴正否認，“從未討論、絕無此事”。國民黨強調，“國會”新會期是民生法案會期，國民黨全力推動攸關福國利民的重要民生法案，嚴正否認討論“倒閣”相關議題。



由民進黨黨團總召柯建銘號召，民進黨側翼發動，並得到民進黨暗助的針對國民黨“立委”及縣市議員的“大罷免”，攻勢凌厲，至今已經有三十二案通過第一階段審查，進入第二階段連署；而國民黨啟動的“以罷制罷”，進度不如理想，目前衹有兩案通過第一階段審查，其餘十案正在補件中，勉強結束“三十二比零”的難看狀況。



但仍不可忽視的是，在第一階段提議連署中，針對國民黨“立委”的第一階段連署合格率超高，多數在百分之九十五以上，僅傅崐萁、馬文君、丁學忠等合格率相對他人略低，而且死亡連署人數極低，多為零或個位數。反而針對民進黨“立委”的十二個選區的連署合格率，多為六到七成，死亡連署數十到上百人不等。



如果按照此“規律”，即使是國民黨針對民進黨“立委”的第一階段提議連署都能夠通過審查而進入第二階段提案連署，要在法定的六十天內徵集到該選區選民百分之十的合格連署書，可能比較困難。而民進黨及其側翼則“趁熱打鐵”，乘著第一階段連署的高效率及優品質的東風，第二階連署的通過率可能很高，甚至三十二名國民黨“立委”都挺不過第二階連署，通通進入第三階段投票程序。



依照《公職人員選舉罷免法》，在通過第二階段連署，“罷免案”宣告成立後，在二十至六十日內舉行罷免投票。若同意票數大於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，罷免成立，被罷免人應自公告日起解除職務。而自解除職務之日起，四年內不得於同一選舉區參選同一公職人員。至於因被罷免人遭罷免而產生的職務空缺，依規定應辦理補選者，應自罷免投票結果公告之日起三個月內完成補選投票。但經提起罷免訴訟者，在訴訟程序終結前，不予補選。與此同時，為避免罷免規定遭濫用，假如罷免案不通過，則在被罷免人的任期內，民眾都不得對其提議罷免。

