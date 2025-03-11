俄副外長：尚未商定好俄美元首溝通時間表

美國總統特朗普與烏克蘭總統澤連斯基會晤（圖片來源：新華社） 中評社北京3月11日電／據新華社報導，俄羅斯外交部副部長里亞布科夫10日表示，俄方尚未看到美國對俄方針發生改變，雙方也未商定好俄總統普京與美國總統特朗普溝通時間表。



俄新社當天援引里亞布科夫的話報導說，目前，特朗普及其團隊已經表示有興趣恢復與俄方的對話。俄方多次表示已對此做好準備，包括與美方討論烏克蘭危機的解決方案等，但必須在平等、雙方都可接受的基礎上進行。



美國《紐約郵報》8日報導稱，特朗普曾與普京通電話討論解決俄烏衝突問題。據塔斯社9日報導，俄總統新聞秘書佩斯科夫當天表示，他“既無法證實也無法否認”俄美元首通話消息。



里亞布科夫說：“我沒有任何信息可補充總統新聞秘書聲明。有一定的接觸，我沒有理由透露這一議題的細節。但總的來說，進程在推進中。”



當被問及俄美兩國總統之間可能的接觸時，里亞布科夫表示，目前雙方尚未商定好普京與特朗普溝通時間表，但隨著形勢變得更加明朗，會就此達成一致。



里亞布科夫還說，俄美關係正處於崩潰邊緣，但在美國新政府領導下，俄美關係正常化正迎來機會窗口，但“美國是否利用這一機會完全取決於他們自己”。



里亞布科夫說：“俄美關係將好轉的可能性比其他方向要低。在美國國內政治以及僵化的外交政策體系中，俄羅斯被定位為針鋒相對的對手，美國兩黨對我國的看法早已達成共識。”