愉景新城3日5成交　全屬大單位

隨著換樓客加快入市，荃灣愉景新城過去3日連錄5宗套3房單位買賣。（圖片來源：大公網） 中評社北京3月11日電／據大公網報導，新盤銷情持續，帶動二手氣氛，不乏細價樓供應的荃灣區，本月交投撲40宗，按月激增約1.7倍，上車效應更帶動換樓鏈，其中愉景新城於過去短短3日連錄5宗買賣，全屬套3房單位。



美聯物業高級分區營業經理鐘家豪表示，受惠財政預算案，荃灣荃景圍一帶細價樓成交量激增，荃灣區本月暫錄近40宗買賣，比2月同期不足15宗飆升1.67倍，本月交投主要集中1000萬元以下住宅，比例近80%。



5座低層戶738萬沽 賬賺四成



值得留意，隨著上車盤升溫，換樓市場最近開始接力，以區內指標屋苑愉景新城為例，2月全月衹有約7宗買賣，踏入3月首10天已錄6宗，其中5宗是過去3日內連環錄得，全屬套3房大單位，造價介乎648萬至755萬元（見配表），當中5座低層E室，實用面積645方呎，成交價738.8萬元，原業主持貨27年，賬面升值四成。



中原地產副區域營業經理伍錦基表示，沙田第一城3月暫錄10宗成交，已超越2月同期9宗，最新買賣49座中層C室，實用面積304方呎，以400萬元易手，實呎13158元，原業主9年賬賺22萬元。



麗港城放盤逾年單位 615萬易手



中原地產副區域營業經理王勤學表示，元朗區過去周末連錄8宗二手買賣，其中尚豪庭1座中層C室，實用面積463方呎，以510萬元沽出，原業主14年賬賺148.3萬元。



有單位放盤逾年亦獲承接，中原地產高級分行經理郭麗娟表示，藍田麗港城15座低層D室，實用面積687方呎，放盤逾年，剛以615萬元易手，實用呎價8952元，為屋苑呎價今年首穿9000元。