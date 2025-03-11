中評社北京3月11日電／網評：香港發展的新時代使命



來源：大公報 作者：吳志斌



國務院總理李強作的政府工作報告，在港澳部分提出“要全面準確、堅定不移貫徹‘一國兩制’、‘港人治港’、‘澳人治澳’、高度自治的方針”，重申支持香港、澳門發展經濟、改善民生，更好融入國家發展大局，保持香港、澳門長期繁榮穩定等內容。更值得注意的是，工作報告首次提出港澳要“深化國際交往合作”，這是中央賦予香港的一項重要任務。



國務院副總理丁薛祥在參加港澳地區全國政協委員聯組會時表示，“在中央的大力支持下，在特區行政長官和特區政府帶領下，香港、澳門發展實現新突破、呈現新氣象。”“我們要擔當起新時代‘一國兩制’實踐的重要使命，堅守‘一國’之本、善用‘兩制’之利，築牢維護國家安全屏障，鞏固提升港澳獨特地位和優勢，推動港澳更好融入國家發展大局，為強國建設、民族復興作出更大貢獻。”



無論是“深化國際交往合作”還是“為強國建設、民族復興作出更大貢獻”，中央對香港的殷切期盼不僅是希望香港可以發展得好，更希望香港的繁榮穩定可為國家的發展增值助力。為國家發展增加香港的一抹底色，這不僅是香港發展的核心驅動力，更是港澳作為中國現代化故事重要一環的自覺使命承擔。在筆者看來，香港的發展價值性離不開三個動詞──穩住、創新與堅守。



“穩”指的是穩住目前穩定和諧的發展局面，更指的是穩住發展的信心和自信，尤其是在外部環境不確定性增加的情況下，我們越要有底氣、定力地做好自己的事務。



丁薛祥副總理指出，過去一年很不尋常，中國式現代化面臨很多考驗，儘管國際局勢“風高浪急”，但我們要看到“四個沒有變”：一是經濟回升良好的態勢沒有變。二是經濟轉型的趨勢沒有變。三是創新驅動發展的強勁勢頭沒有變。四是經濟發展越來越興旺的趨勢沒有變。