網評：政府工作報告八個“堅決”劃重點

中評社北京3月11日電／網評：八個“堅決”劃重點



來源：大公報 作者：馬浩亮



今年政府工作報告，在經濟、民生、政府履職、對台等不同方面，提到了八個“堅決”。包括：堅決貫徹落實9月26日中央政治局會議果斷部署的一攬子增量政策，堅決防止低效無效投資，堅決防止違規異地執法和趨利性執法，堅決遏制違規舉債衝動，堅決糾正各類就業歧視，堅決遏制重特大事故發生，堅決扛起全面從嚴治黨政治責任，堅決反對“台獨”分裂和外部勢力干涉等。



可以說，這是以最醒目的直觀方式來“劃重點”“敲黑板”，正視最突出的卡點、堵點、難點，凸顯了政府工作的重中之重。這些工作部署，凝聚高度共識，回應民聲民意，同時也是政府主動扛起責任，並逐級傳導壓力。



以經濟工作為例，低效無效投資、違規異地執法和趨利性執法、違規舉債衝動，都是高質量發展的大敵，造成資源的嚴重錯配、浪費，加重經濟負擔，推高發展風險，侵害企業合法權益，而且具有相當的普遍性。著力突圍瓶頸，切中肯綮，帶動經濟基本面的持續向好。又如，就業是民生之本。而“35歲天花板”“不生育協議”“第一學歷歧視”“地域黑”等，是困擾眾多求職者的痛點。堅決糾正各類就業歧視，改善就業環境，是兜底民生的實招。



習近平總書記2月17日在京出席民營企業座談會時就強調：“扎扎實實落實促進民營經濟發展的政策措施，是當前促進民營經濟發展的工作重點。凡是黨中央定了的就要堅決執行，不能打折扣。”其實，不止是民營經濟，其他工作同樣如此。中央的大政方針與政策方向都非常清晰，但基層的獲得感、安全感卻總感不足，問題就出在貫徹執行環節不夠給力。



“為政貴在行，以實則治，以文則不治。”某些地方和部門，或者紙上談兵、空談誤國，或者陽奉陰違、我行我素，或者懶政懈怠、推諉扯皮，既消解了國家的政策紅利，也磨損了企業和大眾的信心耐心。



要確保落實不打折扣，關鍵在人。八個“堅決”之中的“堅決扛起全面從嚴治黨政治責任”，就是要全面提升政府履職能力。不僅要嚴打腐敗的貪官蛀蟲，對於屍位素餐、弄虛作假、投機取巧、好大喜功的昏官庸才，也要堅決問責承辦，用這個“堅決”，撬動其他“堅決”的推進。