【
大
中
小
】 【
打 印
】
烏媒說澤連斯基乘專機抵達沙特
http://www.CRNTT.com
2025-03-11 12:51:03
中評社北京3月11日電／據新華網報導，據烏克蘭媒體10日報導，烏克蘭總統澤連斯基乘專機於當天下午抵達沙特阿拉伯的吉達市。
烏克蘭國際文傳電訊社報導說，澤連斯基的專機從波蘭的熱舒夫－亞西翁卡機場起飛，於沙特當地時間17時40分降落在吉達市的阿卜杜勒－阿齊茲國王國際機場。
報導說，隨行人員包括烏總統辦公室主任葉爾馬克、烏外長瑟比加和國防部長烏梅羅夫。
報導還說，烏克蘭與美國代表團將於11日舉行會談。美方參會人員包括國務卿魯比奧、中東問題特使威特科夫和總統國家安全事務助理華爾茲。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
出差三趟求援助 澤連斯基還沒拿到准信兒？
(2025-03-07 16:02:32)
美暫停與烏分享情報 烏稱願與美方再會談
(2025-03-06 18:28:12)
烏總統新聞秘書否認澤連斯基給特朗普寫信
(2025-03-06 18:11:47)
胡全威：特朗普擅實境媒體秀 衝突妥協進步
(2025-03-06 00:04:11)
澤連斯基稱烏方願在美方領導下盡快開啟和談
(2025-03-05 15:07:04)
美烏談崩後 特朗普要怎麼出牌？
(2025-03-05 13:28:07)
高思博：特朗普疑澤連斯基支持率 賴清德？
(2025-03-05 12:22:38)
澤連斯基：烏方願在美方領導下盡快開啟和談
(2025-03-05 08:52:44)
特朗普稱無法“容忍”澤連斯基
(2025-03-04 11:12:23)
李易修：台灣現在是七月半鴨子 不知死活
(2025-03-04 00:29:17)