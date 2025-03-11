烏媒說澤連斯基乘專機抵達沙特

中評社北京3月11日電／據新華網報導，據烏克蘭媒體10日報導，烏克蘭總統澤連斯基乘專機於當天下午抵達沙特阿拉伯的吉達市。



烏克蘭國際文傳電訊社報導說，澤連斯基的專機從波蘭的熱舒夫－亞西翁卡機場起飛，於沙特當地時間17時40分降落在吉達市的阿卜杜勒－阿齊茲國王國際機場。



報導說，隨行人員包括烏總統辦公室主任葉爾馬克、烏外長瑟比加和國防部長烏梅羅夫。



報導還說，烏克蘭與美國代表團將於11日舉行會談。美方參會人員包括國務卿魯比奧、中東問題特使威特科夫和總統國家安全事務助理華爾茲。