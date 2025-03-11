敘利亞與“敘利亞民主力量”領導人達成協議

中評社北京3月11日電／據新華網報導，敘利亞總統府10日宣布，敘過渡政府和敘庫爾德武裝主導的“敘利亞民主力量”領導人當天簽署協議，同意將“敘利亞民主力量”整合進國家機構。



敘過渡時期總統艾哈邁德·沙拉和“敘利亞民主力量”領導人馬茲盧姆·阿卜迪當天舉行會議並簽署了上述協議。根據敘總統府發布的協議內容，雙方同意：將敘東北部所有的民事和軍事機構整合到敘利亞國家治理框架內，包括邊境口岸、機場、石油和天然氣田的管理；保障所有敘利亞人在政治進程和國家機構中的代表權和參與權，無論其宗教和種族背景如何；庫爾德社區是敘利亞國家的一個組成部分，敘利亞國家保障其公民權和所有憲法權利。



雙方同意在敘所有領土範圍內實現停火，確保所有流離失所的敘利亞人返回家園，支持打擊極端組織“伊斯蘭國”及所有威脅敘國家安全和統一的勢力。雙方反對分裂敘利亞的聲音、仇恨言論以及在敘社會各組成部分之間製造不和的企圖。



相關執行委員會將努力工作，爭取最遲在今年年底前落實該協議。



“敘利亞民主力量”由庫爾德武裝“人民保護部隊”主導，在敘利亞內戰期間獲得美國支持，目前控制敘東北部大片地區，包括敘主要石油和糧食產區。去年12月8日，“敘利亞沙姆解放武裝”宣布“解放大馬士革並推翻阿薩德政權”。敘利亞新領導層承諾建立一個吸納社會各階層的包容性政府。將“敘利亞民主力量”整合進國家機構協議的達成標誌著敘過渡進程邁出重要一步，但其落實情況仍有待觀察。