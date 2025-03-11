日本下調去年四季度經濟增幅

中評社北京3月11日電／據新華社報導，日本內閣府11日下調去年第四季度實際國內生產總值（GDP）增幅。



內閣府當天公布的修正數據顯示，經季節調整後，去年第四季度日本實際GDP環比增幅由上月公布的0.7%下調至0.6%，按年率計算去年第四季度實際GDP增幅則由之前公布的2.8%下調至2.2%。



日本第一生命經濟研究所首席經濟學家永濱利廣表示，根據最新經濟數據，今年一季度日本經濟出現負增長的可能性仍存。