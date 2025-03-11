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莫斯科遭大規模無人機襲擊
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2025-03-11 17:13:38
中評社北京3月11日電／據新華社報導，俄羅斯莫斯科市市長索比亞寧11日在社交媒體上發文說，莫斯科11日清晨遭大規模無人機襲擊，截至當地時間6時，俄羅斯防空系統擊落了58架向莫斯科襲來的烏克蘭無人機。
俄聯邦航空運輸局宣布，為確保民用航班安全，莫斯科多莫傑多沃機場和茹科夫斯基機場實施臨時航空管制。
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