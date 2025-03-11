中國新能源汽車產銷出口首兩月增長均逾50%

中評社香港3月11日電／中國汽車工業協會公布數據顯示，今年首兩個月，內地汽車產銷量繼續保持穩定增長，其中新能源汽車產銷量及出口量市場表現突出。



數據顯示，期內，內地汽車產銷分別完成455.3萬輛和455.2萬輛，按年分別增長16.2%和13.1%。其中新能源汽車產銷及出口按年增長均超過50%。新能源汽車產銷分別完成190.3萬輛和183.5萬輛，按年分別增長52%和52%。