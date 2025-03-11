高盛、大摩等大幅下調今年美GDP成長預期

中評社香港3月11日電／近日，多家投行下調今年美國經濟成長預期，摩根士丹利與高盛8日將今年美國GDP成長預期分別從此前的1.9%下調至1.5%，以及2.2%降至1.7%，這是高盛兩年半來首次調降，高盛還將今年核心PCE物價指數上調至 3%，甚至預警未來一年經濟衰退機率達20%。



大摩預測，由於關稅的負面影響和勞動市場緊張導致通膨率上升，美國經濟成長率將下滑，今年GDP成長預測從之前的 1.9%下調至1.5%，2026年從1.3%下調至1.2%。



同時，大摩估核心PCE物價指數將在今年底達到2.7%，高於此前的2.5%預期。



大摩還預估，今年聯儲局（Fed）只會在6月再降息1碼，2026年起則會有兩次降息，晚於市場預期。



曾被視為“樂觀派”的高盛也加入下調美國經濟成長預期的陣營，將今年美國GDP成長預期從2.4%下調至1.7%，為該投行兩年多來首次將GDP估值下調至普遍預期水準下方，高盛還將美國經濟衰退機率從15%上調至20%。



以Jan Hatzius為首的高盛分析師在研究報告中說：“下調預期的原因是我們對貿易政策的假設已變得相當不利。”



高盛還預估，今年美國平均關稅稅率將上升10個百分點，是他們之前預測的兩倍，也是特朗普首個總統任期期間水準的五倍。



此外，牛津經濟研究院近日也將美國今年GDP成長預期從上月預測的2.3%調降至1.8%。



除貿易政策不確定外，上述機構也因美國經濟關鍵指標走疲、金融市場動盪、政府支出削減以及供應端成長放緩而下修今年美國經濟成長估值。



美國上月消費者信心指數跌至98.3，創2021年8月以來最大月度跌幅，且私人部門就業人數上月僅增約7.7萬，較1月 18.6萬大幅下滑，逾10萬美國聯邦雇員被解僱引發失業率上升擔憂。



其次，美股三大指數已完全回吐去年大選以來的漲幅，短期公債殖利率倒掛現象加劇，10年期低於3個月期，顯現經濟衰退的信號，反映市場對經濟前景的擔憂。



此外，美國政策轉向很可能導致政府支出大幅削減，歐洲卻轉向更具刺激性的財政政策，此消彼長下，美國經濟成長動力減弱。



隨著美國需求降溫和移民流入放緩，美國的供應端成長已經放緩，相比之下，歐洲的供應正在加速，這也使得美國經濟增長的優勢不再明顯。