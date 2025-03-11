共話中國經濟新機遇｜中國經濟韌性繼續增強

中評社北京3月11日電／據新華社報導，專訪：中國經濟韌性進一步增強——訪德國不來梅大學經濟學教授埃爾斯納



“中國繼續保持政策連續性和可預見性，正堅定推進高質量發展。”德國不來梅大學經濟學教授、中國問題專家沃爾弗拉姆·埃爾斯納日前接受新華社記者專訪時表示，中國經濟韌性進一步增強，高質量發展助力全球經濟向好。



埃爾斯納認為，在外部壓力加大、內部困難增多的複雜背景下，中國2024年實現5%的經濟增長，這是“相當可觀的成就”。他指出，作為世界經濟重要引擎，中國經濟增長模式正發生深刻變化，中國經濟韌性進一步增強，自主調控能力也更為突出。



埃爾斯納認為，中國將今年經濟增長預期目標設為5%左右“完全合理”。中國經濟的韌性不僅來自龐大市場規模和政策支持，更得益於完整產業鏈、創業型企業集群和高素質人才構成的“潛力矩陣”。這些要素形成中國經濟的內生增長動力，也為德國企業在華發展提供機遇。



埃爾斯納表示，中國政策連續性有效提振國際資本信心。“近年德國對華直接投資始終保持在高水平，充分說明跨國企業正通過擴大在華投資和產業鏈本土化應對全球不確定性，更是對中國市場穩定性的高度認可。”



埃爾斯納表示，去年中國全面取消製造業領域外資准入限制措施，不僅意味著更開放的市場環境，也是中國對自身市場和經濟韌性充滿信心的體現。



埃爾斯納特別提到，中國在保持經濟增長的同時，還在推動全球南方國家的發展。他以中國給予所有建交的最不發達國家100%稅目產品零關稅待遇為例，指出“通過取消進口關稅，中國開創國際發展合作新模式，既促進非洲和拉美國家工業化進程，又推動形成互利共贏的可持續發展”。他預測，隨著中國經濟繼續增長，這一模式將進一步助力全球經濟發展。