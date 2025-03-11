浙江計劃開展職業技能培訓百萬人次以上

中評社北京3月11日電／據新華社報導，記者近日從浙江省人力資源和社會保障廳獲悉，浙江2025年將實施“技能照亮前程”培訓行動，以先進製造業、數字經濟等領域為重點，計劃開展職業技能培訓100萬人次以上。



根據規劃，浙江將布局建設覆蓋城鄉的“30分鐘職業技能培訓圈”，促進重點群體實現技能就業、高質量就業。同時，圍繞產業發展需求，大力實施先進製造業技能強基、數字高技能人才倍增等行動，加快培養重點產業急需緊缺技能人才。



持續打造技能型鄉村也是浙江開展技能培訓的重要內容。以金華市為例，近年來當地著力構建“一村一品牌、一鎮一特色”技能鄉村發展體系，實施“技能＋勞務品牌”“技能＋重點幫扶”“技能＋產業振興”行動。截至目前，全市累計打造技能型鄉村35個，培育鄉村技能人才1.2萬人。



據瞭解，浙江近年來通過加強政策支持和激勵引導，積極構建“增技、增效、增收”的技能創富體系，讓勞動者實現由“要我培訓”到“我要培訓”的轉變。數據顯示，2024年浙江省新增技能人才86.9萬人，其中新增製造業技能人才30.9萬人、數字技能人才21.9萬人、養老育幼類技能人才8.3萬人；16.1萬名高技能人才納入各地人才分類目錄。（記者李平）



