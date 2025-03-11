鄉鎮新定位，將帶來哪些改變

中評社北京3月11日電／據人民網報導，在中國960多萬平方公里的廣袤大地上，大大小小的鄉鎮星羅棋布，各具特色。



不久前印發的《鄉村全面振興規劃（2024—2027年）》（以下簡稱《規劃》）明確提出，“把鄉鎮建成鄉村治理中心、農村服務中心、鄉村經濟中心。”今年中央一號文件也多次提及鄉鎮，例如提出“推動冷鏈配送和即時零售向鄉鎮延伸”。



今天的鄉鎮啥模樣？未來將扮演哪些角色？記者進行了採訪。



“上聯城市、下接農村”，充分展現發展潛力



根據民政部發布的2024年4季度統計數據，2024年我國鄉級行政區劃單位中有21463個鎮，7023個鄉。同時，國家統計局數據顯示，2024年末，鄉村常住人口46478萬人。中國鄉鎮發展得怎麼樣，直接影響著數億人的生活。



近年來，不少機構推出一份份調研報告，反映鄉鎮的積極變化。



《中國鄉鎮綜合競爭力報告2024》顯示，2024年百強鎮高質量發展呈現以下特徵：人口吸附能力強勁，約七成人口淨流入；主導產業優勢明顯，“專而精”“特而強”“新而優”；體制改革跑出加速度，制度優勢進一步釋放；綜合競爭力持續提升，主要指標增速遠超全國；區域分布差距極大，強省強區孕育特色強鎮。



在這份報告中，江蘇昆山市玉山鎮、廣東佛山市南海區獅山鎮、江蘇張家港市楊舍鎮、廣東東莞市長安鎮、江蘇蘇州市吳江區盛澤鎮等名列百強鎮前茅。