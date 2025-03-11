我國經濟回升向好　新興產業增勢良好

中評社北京3月11日電／據人民網報導，2024年9月底以來，黨中央、國務院果斷部署的一攬子增量政策持續發力，叠加前期已出台的存量政策落地見效，有效提振了市場信心，增強了經濟發展動力。國家稅務總局最新發布的增值稅發票數據顯示，2024年10月至2025年2月，全國企業銷售收入較2024年三季度提高1.1個百分點。發票數據反映經濟運行呈現以下五方面亮點：



一是製造業穩定增長，裝備製造支撐作用較強。增值稅發票數據顯示，2024年10月至2025年2月的製造業銷售收入同比增長3.6%。其中，裝備製造業銷售收入同比增長8.7%，特別是鐵路船舶航空航天設備製造業、計算機通信設備製造業銷售收入增速較快，分別同比增長9.3%和11%。



二是新興產業增勢良好，新質生產力加快發展。增值稅發票數據顯示，2024年10月至2025年2月的高技術產業銷售收入同比增長10.6%，其中，高技術服務業、高技術製造業銷售收入分別同比增長11.7%和9%；同期數字經濟核心產業銷售收入同比增長5.6%，其中，數字產品製造業、數字技術應用業銷售收入分別同比增長8.4%和9.5%。



三是設備更新穩步推進，消費品以舊換新持續向好。增值稅發票數據顯示，2024年10月至2025年2月，在大規模設備更新政策的帶動下，全國企業採購機械設備金額同比增長7.1%；受國家鼓勵、地方政府支持和企業讓利等因素帶動，電視機等家用視聽設備零售、冰箱等日用家電零售分別同比增長23.3%和56.1%，與家裝相關的家具零售、衛生潔具零售分別同比增長28.5%和17.4%。



四是生態環保服務增長較快，清潔能源產業發展迅速。增值稅發票數據顯示，2024年10月至2025年2月，新能源、節能、環保等綠色技術推廣服務銷售收入分別同比增長29.3%、26.8%和12.1%，太陽能、生物質能、風力發電等清潔能源產業銷售收入同比分別增長26.7%、10.9%和6.1%。



五是省際貿易持續暢通，統一大市場建設有序推進。增值稅發票數據顯示，2024年10月至2025年2月，省際銷售占全國企業銷售收入比重近四成，較同期提高0.4個百分點；交通運輸物流業銷售收入同比增長8.3%，其中與外貿相關的遠洋貨物運輸、貨物運輸代理業銷售收入分別同比增長25%和27.6%。



“近5個月我國經濟運行呈現的一系列新趨勢、新變化，顯示了我國經濟持續向好的態勢。”國家稅務總局稅收科學研究所副所長李平表示，稅務部門將持續優化稅費服務，落實落細結構性減稅降費政策，進一步增強企業發展動能，激發市場活力，助力提振市場信心，更好服務經濟高質量發展。