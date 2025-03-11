中評社北京3月11日電／據人民網報導，去年雲南省出口咖啡量同比增長超三倍——國產咖啡豆受到更多青睞。走進北京市朝陽區三裡屯商圈的一家精品咖啡店，在一排盛滿咖啡豆的玻璃罐中，一張寫著“雲南保山產區”的標簽格外醒目。“這款‘金獎鐵皮卡’是店裡今年新推出的季節限定，口感柔和，帶有淡淡果香和微妙的堅果香氣，很受消費者歡迎。”店員介紹道。



不少消費者發現，在北京、上海、杭州、廈門等城市的咖啡館裡，國產咖啡豆正變得越來越常見。業內人士介紹，受咖啡豆材料價格上漲等因素影響，咖啡店“選豆”偏好正發生變化。



從國際市場看，根據國際咖啡組織今年1月發布的報告，咖啡價格指數相比去年同期上漲75.8%。巴西、哥倫比亞等主要產區咖啡價格普遍上漲。長期從事國際咖啡豆貿易的吳劍磊介紹，“我們做意大利熟豆進口，去年以來每包豆子成本漲了約50塊錢，這對連鎖品牌可不是小數。”他說，其中占市場大頭的“基礎豆”漲價“最猛”，這類咖啡豆通常用來製作拼配咖啡或意式濃縮基底，價格一旦大幅攀升，會給下游廠商帶來明顯的成本壓力。



面對國際咖啡豆“漲價潮”，許多咖啡店主將目光投向了國產咖啡。其中，產自雲南的咖啡豆備受關注。吳劍磊說，雖然近期“雲南豆”價格也有所上漲，但較產自哥倫比亞、巴西等著名產地的咖啡豆仍相對便宜，同時擁有較好的品質。



北京市一家中高端咖啡店主理人介紹，“儘管國產咖啡豆小幅漲價，但總體可控。除去價格因素，國產咖啡豆處理技術愈發成熟，品質穩定，吸引了不少回頭客。”該主理人說，“我們會把一兩款雲南豆和進口豆按一定比例拼配，製作店內的招牌咖啡，既保證好喝，又可以兼顧成本控制。”



一些年輕消費者也表示會特意尋找與進口咖啡豆不同的風味。“進口咖啡豆大多帶有花果香或酸甜口感，而雲南豆嘗起來更‘乾淨柔和’，價格也友好。”一名來自北京的咖啡愛好者說。



國產咖啡豆產地的“火熱”，也印證了國產豆受市場認可的勢頭。雲南保山地區一名種植戶介紹，去年，自家種植區域占比最大的卡蒂姆品種鮮果交易價穩定在每公斤8元左右，較上個產季上漲2元以上，咖啡產業帶動當地1.5萬戶咖農實現增收，咖啡田畝均收入較往年增加3000元以上。國產咖啡的出口量也在增長。據昆明海關統計，2024年雲南省出口咖啡3.25萬噸，同比增長358%，遠銷至荷蘭、德國、美國、越南等29個國家和地區。